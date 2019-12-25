На Дворцовой площади 1183 первокурсника посвятили в студенты и курсанты

Первокурсники Университета имени Макарова принесли клятву на Дворцовой площади.

В Петербурге на Дворцовой площади состоялась торжественная церемония посвящения первокурсников Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова в студенты и курсанты. Мероприятие проходит на главной площади города уже 4-й год подряд.

В церемонии приняли участие курсанты 4 филиалов университета из Архангельска, Петрозаводска, Великого Устюга и Котласа, учащиеся кадетских морских классов петербургских школ, курсанты Морской академии, студенты институтов транспортного менеджмента и водного транспорта.

Всего на Дворцовой площади клятву университету и выбранной профессии принесли 1183 человека. Почетными гостями мероприятия стали главный федеральный инспектор по Петербургу аппарата полномочного представителя президента России в СЗФО Евгений Швец, заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константин Анисимов и заместитель главнокомандующего Военно-Морским флотом России по военно-политической работе контр-адмирал Владислав Павлов.

Первый заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Алексей Гончаров поприветствовал участников от имени губернатора Александра Беглова. В обращении было отмечено, что профессия, которую выбрали первокурсники, связана с мужеством, ответственностью и верностью долгу.

Также было подчеркнуто историческое значение Петербурга как морской столицы России и одного из крупнейших центров подготовки специалистов для морского и речного флота. После завершения обучения выпускникам предстоит продолжить традиции российского флота и работать в сфере морского и речного транспорта.

Фото: официальный канал комитета по транспорту Санкт-Петербурга