За неделю в Петербурге и Ленобласти клещи покусали 1073 человека

С 17 по 23 сентября в Петербурге и Ленинградской области за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 1073 человека. Такие данные приводит Роспотребнадзор.
Около 70 % обращений пришлось на жителей Петербурга, еще примерно 30 % - на жителей Ленинградской области.
В Петербурге больше всего случаев зарегистрировали в Курортном районе - на него пришлось 33 % всех обращений. На втором месте оказался Выборгский район с показателем 18,7 %, на третьем - Красносельский, где зафиксировали 9,9 % случаев.
В Ленинградской области больше всего обращений зарегистрировали в Приозерском районе - 37,3 %. В Выборгском районе показатель составил 31,5 %, во Всеволожском - 21,3 %.
Несмотря на наступление осени, активность клещей сохраняется, поэтому специалисты продолжают фиксировать обращения жителей после укусов.
Ранее Роспотребнадзор объяснил, почему в Петербурге из крана может идти ржавая вода.
Фото: Pxhere
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