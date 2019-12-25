За неделю в Петербурге и Ленобласти клещи покусали 1073 человека

Курортный район стал лидером Петербурга по числу укусов клещей.

С 17 по 23 сентября в Петербурге и Ленинградской области за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 1073 человека. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Около 70 % обращений пришлось на жителей Петербурга, еще примерно 30 % - на жителей Ленинградской области.

В Петербурге больше всего случаев зарегистрировали в Курортном районе - на него пришлось 33 % всех обращений. На втором месте оказался Выборгский район с показателем 18,7 %, на третьем - Красносельский, где зафиксировали 9,9 % случаев.

В Ленинградской области больше всего обращений зарегистрировали в Приозерском районе - 37,3 %. В Выборгском районе показатель составил 31,5 %, во Всеволожском - 21,3 %.

Несмотря на наступление осени, активность клещей сохраняется, поэтому специалисты продолжают фиксировать обращения жителей после укусов.

Ранее Роспотребнадзор объяснил, почему в Петербурге из крана может идти ржавая вода.

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