Роспотребнадзор объяснил, почему в Петербурге из крана может идти ржавая вода

Причиной ржавой воды в квартире чаще становятся проблемы с внутридомовыми сетями.

Причиной появления ржавой воды в квартирах чаще становятся изношенные внутридомовые трубы, а не работа городского водоканала. Как пояснили в Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленинградской области, перед подачей в дома вода проходит подготовку, включая осветление, обесцвечивание и обеззараживание. При необходимости из нее дополнительно удаляют излишки железа или фтора.

После поступления воды в дом ответственность за ее качество по внутридомовым сетям несет управляющая компания. Именно она должна следить за состоянием коммуникаций и не допускать ухудшения качества воды. Проблема также может возникнуть из-за оборудования в самой квартире: например, давно не менявшиеся фильтры способны стать источником бактерий, поэтому картриджи необходимо своевременно заменять.

Если обращение в управляющую компанию не помогло решить проблему, жителям Петербурга рекомендуют обратиться в Роспотребнадзор. Специалисты смогут провести проверку, установить причину ухудшения качества воды и потребовать устранить нарушения. Проверить информацию о качестве питьевой воды по конкретному адресу также можно с помощью интерактивной карты контроля питьевой воды в России.

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Фото: Piter.tv