Тракторист Николай Бойцов проголосовал во время рабочей смены в Сестрорецке

Мужчина воспользовался технологическим перерывом и зашел на избирательный участок.

В Курортном районе Петербурга тракторист Николай Бойцов проголосовал во время рабочей смены. Мужчина остановил трактор возле избирательного участка в Сестрорецке и зашел отдать голос. В РЖА Курортного района он работает уже 4 года.

По словам Бойцова, последние 3 дня на работе была высокая загрузка, однако во время технологического перерыва он решил воспользоваться возможностью прийти на участок. Тракторист отметил, что при желании время для голосования найти можно.

По данным городского избиркома, на 10:00 20 сентября явка на выборах депутатов Госдумы в Петербурге составила 42,01 %, а на выборах в Законодательное собрание города — 42,66 %. В городе проходил заключительный день трехдневного голосования.

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Фото: Piter.TV