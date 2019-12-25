Мертвую балтийскую нерпу обнаружили на берегу Финского залива в Петербурге

В Фонде друзей балтийской нерпы предположили, что животное могло попасть в промысловые орудия.

Тело погибшей балтийской нерпы обнаружили 19 сентября на пляже "Ласковый" в Курортном районе Петербурга. Животное нашли на побережье Финского залива. В Фонде друзей балтийской нерпы предположили, что ластоногое могло погибнуть после попадания в промысловые орудия.

Специалисты организации связали произошедшее с промышленной рыбной ловлей. По данным фонда, ранее вместе с профильными ведомствами предпринимались попытки найти решение проблемы и защитить ластоногих. В частности, предлагалось устанавливать специальные защитные устройства на рыболовные орудия, однако реализовать эту инициативу не удалось.

В организации отметили, что случаи гибели балтийских нерп происходят ежегодно в период осенней путины. Обстоятельства гибели обнаруженного на пляже животного в сообщении фонда не уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что места отдыха нерп в заказнике Ленобласти обезопасили от квадроциклов и внедорожников.

Фото: Piter.TV