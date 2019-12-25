Смольный отметил работу Чернышенко в поздравлении с 58-летием

Александр Беглов направил поздравление Дмитрию Чернышенко с днем рождения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко с 58-летием. День рождения Чернышенко отмечает 20 сентября. В своем обращении глава города отметил его работу в сфере цифровой трансформации экономики и социальной сферы, а также межведомственного взаимодействия.

Беглов также подчеркнул, что государственная деятельность Чернышенко связана с реализацией крупных проектов, направленных на развитие страны. По словам губернатора, такие инициативы способствуют повышению качества жизни граждан и раскрытию потенциала молодого поколения.

Отдельно Беглов отметил деятельность Чернышенко в спортивной сфере. По словам губернатора, его работа способствует укреплению международного имиджа России как спортивной державы и развитию соответствующих проектов.

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Фото: Правительство России