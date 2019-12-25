Владимир Журавлев отметил активность избирателей на участках Ленобласти

На участке в Кингисеппском районе жители пришли голосовать семьями.

Руководитель Штаба общественного наблюдения и заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев рассказал о ходе голосования в регионе. По его словам, жители активно посещают избирательные участки в дни выборов.

В качестве примера Журавлев привел участок в Кингисеппском районе, куда избиратели приходили вместе с членами своих семей. Он отметил, что наблюдал подобную ситуацию также на участках в Гатчине, Гатчинском и Приозерском районах.

Кроме того, руководитель Штаба общественного наблюдения рассказал об участии в голосовании пожилых жителей. По его словам, в Волхове на участке чествовали ветеранов в возрасте 88 и 91 года.

Журавлев также отметил необходимость обеспечить избирателям условия для участия в голосовании. Выборы в Ленинградской области проходят с 18 по 20 сентября.

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Фото: Piter.TV