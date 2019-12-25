В Лебяжьем росгвардеец удержал падающего 82-летнего избирателя и вызвал врачей

Пожилой избиратель начал падать на участке.

На избирательном участке в Лебяжьем Ленинградской области 82-летнему мужчине стало плохо во время голосования. Пожилой избиратель начал терять равновесие и падать, однако находившийся рядом сотрудник Росгвардии успел его удержать.

Военнослужащий 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии после этого помог мужчине расположиться, предложил ему воду и следил за его состоянием до прибытия врачей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала пожилого мужчину.

Ранее мы сообщили о том, что Дрозденко обсудил создание катеров с экипажем и БПЛА для охраны акватории.

Фото: Росгвардия