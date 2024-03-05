Дрозденко обсудил создание катеров с экипажем и БПЛА для охраны акватории

В Ленобласти появятся мобильные огневые группы на воде.

В Ленинградской области приступили к созданию специализированных мобильных отрядов для охраны водных рубежей. Новые подразделения будут формироваться на базе моторных лодок и катеров. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко во время визита на предприятие по производству маломерных судов.

В настоящий момент рассматриваются две концепции. Первая — традиционная: катера с экипажем, где на борту будут находиться обученные бойцы. Вторая — беспилотные платформы, полностью автоматизированные суда с дистанционным управлением и наведением без участия человека.

По словам Дрозденко, отдельные экспериментальные образцы уже прошли первые испытания. Однако он подчеркнул, что региону необходимы массовые поставки техники, и важно соблюсти баланс между стоимостью и боевыми возможностями. Разработчикам поручено поработать над снижением себестоимости производства.

Окончательное решение по оснащению морских групп примет технический совет при оперативном штабе, в который входят инженеры и учёные. Финальное слово остаётся за Министерством обороны РФ.

Ранее сообщалось, что на суше защита неба Ленобласти уже организована: в регионе активно формируются наземные мобильные группы, количество которых планируют довести до 150 единиц.