Петербург не попал в десятку регионов с высокими пенсиями работающих пенсионеров

Петербург не вошел в число регионов с самыми высокими пенсиями работающих.

Санкт-Петербург не вошел в число регионов-лидеров по среднему размеру пенсий работающих пенсионеров. Согласно данным Социального фонда России на 1 августа 2026 года, самые высокие выплаты этой категории пенсионеров зафиксировали на Чукотке — 39,6 тыс. руб.

В Ненецком автономном округе средняя пенсия работающих пенсионеров составила 36,2 тыс. руб., в Магаданской области — 35,1 тыс. руб., Камчатском крае — 33,9 тыс. руб. Далее расположились Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с показателем 33,6 тыс. руб. и Ямало-Ненецкий автономный округ — 32,8 тыс. руб. В десятку также вошли Якутия, Мурманская и Сахалинская области, а также Республика Коми. Более 30 тыс. руб. получают работающие пенсионеры в 10 регионах.

В среднем по России пенсия работающих пенсионеров составляет 24 тыс. руб., а неработающих — 25,8 тыс. руб. На учете в Социальном фонде находятся 40,5 млн пенсионеров, из них 8,4 млн продолжают работать. Для сравнения, средний размер всех назначенных пенсий в Петербурге на 1 июля 2026 года составлял 27 757,7 руб. по данным Петростата.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: pxhere