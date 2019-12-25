Дом рядом со школой Берггольц почти полностью снесли ради развязки моста

На проспекте Обуховской Обороны завершили снос дома № 48.

Дом № 48 на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге почти полностью снесли в рамках строительства развязки Большого Смоленского моста через Неву. На это 27 сентября обратила внимание "Фонтанка". Рядом находится здание № 54, где располагалась школа, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц. Против сноса этого объекта ранее выступали градозащитники.

Дом № 48 построили в 1917 году. Он состоял из 3 лицевых корпусов, которые в послевоенные годы объединили общим фасадом. КГИОП разрешил демонтировать здание в 2022 году, а расселение жильцов началось в 2025 году. В ночь на 27 сентября обломки конструкции оказались на проезжей части и перекрыли движение по проспекту Обуховской Обороны. На месте находились экстренные службы.

Строительство Большого Смоленского моста началось зимой 2023 года, завершить работы планируют в 2027 году. Всего в зоне строительства могут снести 7 зданий, включая школу Берггольц. При этом суд запретил разрушать здание на время рассмотрения иска градозащитников о признании его объектом культурного наследия.

Фото: Смольный