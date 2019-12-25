Росздравнадзор по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявил нарушения при оказании медицинской помощи в Александровской больнице. В феврале 2026 года одному из пациентов не провели обязательные биохимические исследования крови на щелочную фосфатазу и амилазу. Об этом говорится в материалах Генпрокуратуры.

Кроме того, специалисты надзорного ведомства обнаружили нарушения при заполнении медицинской карты. Документ был оформлен не в соответствии с утвержденной формой № 003/у: в нем отсутствовала часть обязательных сведений. Такие недостатки не соответствуют требованиям законодательства об охране здоровья и установленным критериям оценки качества медицинской помощи.

По данным Контур.Фокус, Александровская больница является государственным учреждением и работает с 1993 года. У организации есть лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность, а также на работу с опасными объектами. За последние годы учреждение прошло 104 проверки, в 33 случаях контролирующие органы выявляли нарушения. Ранее сотрудники больницы также становились фигурантами уголовного дела о предполагаемой коррупции и незаконных операциях с биоматериалами умерших.

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Фото: Piter.TV