Вторая группа крови оказалась самой востребованной в Петербурге

За год петербуржцы сдали 75 тысяч литров донорского материала.

Проблем с донорской кровью в Петербурге нет, а желающих сдавать даже больше, чем требуется. Об этом заявила главный врач Городской станции переливания Татьяна Засухина. Самая востребованная группа крови в городе — вторая. Далее идет первая, затем третья и четвертая. Дефицита, как заверили медики, нет ни по одной из них.

В последние годы заготовки крови только растут. В 2025 году показатели оставались стабильными: петербуржцы сдали 75 тысяч литров донорской крови. Пришло 52 тысячи человек, а всего процедур сдачи было 110 тысяч. Засухина отметила, что желание сдавать кровь превышает ресурсы станции. Люди постоянно спрашивают, почему кого-то не приняли, что говорит о высокой активности доноров.

Интересно, что 22 процента доноров в прошлом году пришли на станцию впервые. Это свидетельствует о том, что молодежь активно включается в донорское движение. Также стало меньше медотводов — людей, которым нельзя сдавать кровь по состоянию здоровья. Станция переливания за год совершила 447 выездов в организации: врачи сами приезжали на предприятия, чтобы принимать кровь. Звание "Почетный донор России" в этом году получили более двух тысяч петербуржцев.

