Смертельная авария на "Скандинавии" унесла жизни трёх человек из-за отбойника
Сегодня, 18:04
Автомобиль Lada Largus потерял управление и перевернулся на крышу.

На трассе А-181 "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. По данным пресс-службы МЧС России по Ленобласти, автомобиль Lada Largus потерял управление, после чего влетел в отбойник и перевернулся на крышу.

В результате происшествия погибли три человека, среди которых был ребёнок. Ещё одного несовершеннолетнего пассажира удалось доставить в больницу до прибытия пожарных и спасателей. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства случившегося.

МЧС России напоминает водителям о важности соблюдения скоростного режима, особенно на дорогах с интенсивным движением. Также необходимо всегда пристёгиваться самим и следить за тем, чтобы были пристёгнуты дети.

Фото: Piter.TV

