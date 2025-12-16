Водитель BMW отправилась под домашний арест после ДТП с пенсионерами в Петербурге

Авария произошла 8 декабря 2025 года на проспекте Маршала Блюхера. Один из пострадавших — мужчина 91 года — скончался за день до Нового года, второй получил тяжелые травмы.

Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для женщины, управлявшей автомобилем BMW. Ее обвиняют в дорожно-транспортном происшествии на проспекте Маршала Блюхера, в котором пострадали двое пожилых пешеходов. Об этом 28 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, авария случилась 8 декабря 2025 года у дома номер 48. Водитель остановилась на запрещающий сигнал светофора, а после включения зеленого начала движение. В этот момент проезжую часть на красный свет переходили двое пенсионеров — мужчины в возрасте 88 и 91 год.

Один из пострадавших, которому был 91 год, скончался за день до наступления Нового года. Второй мужчина получил тяжелые травмы. Экспертиза, подтвердившая причинение тяжкого вреда здоровью, была завершена только в мае. После этого следственные органы возбудили уголовное дело.

