Ленинградская область начнет поставки племенного скота в Беларусь

Делегации Брестской и Могилевской областей посетили ведущие сельхозпредприятия региона. Стороны договорились о взаимовыгодном обмене опытом, технологиями и семенами.

Ленинградская область договорилась о поставках племенного скота в Республику Беларусь. Соглашение было достигнуто в ходе рабочего визита делегаций Брестской и Могилевской областей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Белорусские специалисты в сфере агропромышленного комплекса посетили ведущие молочные хозяйства Ленобласти, объекты аквакультуры, а также тепличный комплекс.

Вице-губернатор Ленинградской области по агропромышленному комплексу Олег Малащенко отметил, что сотрудничество представляет собой не просто добрососедские отношения, а взаимовыгодный обмен опытом и технологиями. Стороны договорились о поставках в Беларусь племенного скота и семенного биологического материала. В свою очередь, регион заинтересован в приобретении семян белорусской селекции зерновых культур и многолетних трав.

