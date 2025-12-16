В РСТ рассказали о вывозе 3 тысяч туристов из Антальи после отмены рейсов

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что застрявших путешественников вернут альтернативными перевозчиками. Вопросы проживания и билетов решают туроператоры.

Российских туристов, которые не могут вылететь из Антальи из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka, доставят на родину силами альтернативных перевозчиков. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, возвращения в Россию ожидают порядка трех тысяч путешественников. Представитель РСТ уточнил, что речь идет о пассажирах рейсов, которые не состоялись накануне. Турция остается очень востребованным направлением среди россиян.

Всех застрявших туристов уже начали вывозить альтернативными бортами. Горин пояснил, что вопросы с размещением и приобретением новых билетов берут на себя туроператоры. Поскольку речь идет об организованных туристах, летевших чартерными рейсами, именно заказчики этих рейсов за свой счет предлагают путешественникам как проживание, так и альтернативные авиабилеты.

