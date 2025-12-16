Депутат Гаврилов разъяснил, что газ до забора в СНТ можно подвести бесплатно

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с RT пояснил, что подвести газовую трубу до забора садового участка можно бесплатно за счет государства. Это предусмотрено программой догазификации, пишет RT.

Парламентарий уточнил, что программа распространяется не на все садоводческие некоммерческие товарищества. Он перечислил необходимые условия: товарищество должно находиться в границах населенного пункта, сам пункт уже газифицирован либо магистраль до границ СНТ заложена в план на текущий год, а на жилой дом в Едином государственном реестре недвижимости имеется запись о праве собственности.

Первая часть работы ложится на самого садовода. Для регистрации дома требуются заявление о кадастровом учете и регистрации прав, технический план, правоустанавливающий документ на землю, а также квитанция об уплате государственной пошлины. Депутат добавил, что садовый дом необходимо перевести в жилой согласно постановлению правительства. Однако для домов, расположенных в зонах затопления и подтопления, такой перевод закрыт.

Если участок не стоит на кадастровом учете либо его границы вызывают сомнения, замер можно заказать онлайн через сервис "Социальная газификация СНТ" на сайте ППК "Роскадастр". До 1 марта 2031 года члены товарищества вправе получить садовый участок из государственной или муниципальной земли в собственность без торгов и бесплатно.

Решение о догазификации принимает общее собрание СНТ. На нем выносят вопрос о проведении работ, безвозмездной передаче участка общего назначения под строительство сети, назначении представителя для подачи заявок от собственников, а также согласие членов товарищества на охранные зоны будущих труб. При оформленном праве СНТ участок отдают газораспределительной организации в аренду либо безвозмездное пользование, при неоформленном — право прохода обеспечивает публичный сервитут.

