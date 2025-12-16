СКА объявил о продлении контракта с Андреем Педаном на три года

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с защитником Андреем Педаном. Информацию распространила пресс-служба петербургской команды.
Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на три года. Оно будет действовать до завершения сезона 2028/2029.
Педан выступает за СКА с 2022 года. В футболке армейцев он провел 196 матчей, забросил 16 шайб и сделал 45 голевых передач. В сезоне 2022/2023 вместе с командой защитник завоевал Кубок Континента, а также бронзовые награды Континентальной хоккейной лиги.
Всего в активе Педана 382 игры в КХЛ и 121 набранное очко (34 гола плюс 87 результативных пасов). Ранее он также выступал за казанский "Ак Барс" и московское "Динамо".
