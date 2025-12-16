Фотограф Ленинградского рок-клуба раскрыла неизвестные детали о Цое и Каспаряне

Наталья Васильева-Халл, снимавшая звезд 80-х и 90-х, поделилась воспоминаниями о закулисной жизни музыкантов. Она рассказала, почему Виктор Цой стал мрачным на фото и что произошло на свадьбе Юрия Каспаряна и Джоанны Стингрей.

Официальный фотограф Ленинградского рок-клуба Наталья Васильева-Халл в беседе с "КП-Петербург" поделилась неизвестными ранее подробностями из жизни культовых музыкантов 80-х и 90-х годов. В ее архиве сохранились уникальные снимки Виктора Цоя, Константина Кинчева, Юрия Каспаряна, Петра Мамонова и Сергея Курехина.

Рассказывая о зарождении рок-клуба на Рубинштейна, фотограф отметила, что рок-музыка существовала в стране уже с середины 70-х годов. По ее словам, о ней просто никто не знал за пределами узкого круга. Проблемы начались позже, когда на концерты стали собираться молодые люди с длинными волосами и девушки в мини-юбках. Соседи начали вызывать милицию, и единственным выходом стало официальное открытие рок-клуба. Сама Васильева-Халл однажды провела ночь в милиции. Это случилось в конце 80-х годов, когда она продавала на концертах фотографии музыкантов. У нее изъяли снимки Цоя и Кинчева, которые на тот момент находились в черных списках. Особенно усугубляло ситуацию то, что на фотографиях музыканты были запечатлены с бутылками — в разгар горбачевской антиалкогольной кампании. Женщину отпустили только после утреннего суда.

Фотограф также присутствовала на первой репетиции группы "Алиса". Она вспоминает, что уже через 30 секунд после начала игры поняла: перед ней настоящая рок-звезда. Спустя много лет Константин Кинчев напомнил ей об этом и сказал, что она стала первой, кто в него поверил. В то время музыкант ночевал на Московском вокзале, так как приехал из Москвы и ему негде было жить.

Также внимание Васильева-Халл уделила мифам вокруг Виктора Цоя. На ее снимках лидер группы "Кино" практически всегда веселый, улыбается и дурачится. По словам фотографа, мрачным и загадочным его сделали журналисты. Эксперт пояснила, что Цой закрывался на интервью, потому что ему задавали ерунду. Корреспонденты, еще недавно писавшие разгромные статьи о музыкантах-тунеядцах, теперь не понимали сути рок-музыки и не могли спросить ничего по-настоящему важного. Изменение на фото произошло после 1988 года.

