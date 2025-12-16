На южной части ЗСД запретят проезд грузовиков в дни ПМЭФ с 2 по 6 июня

Пресс-служба "Магистрали Северной столицы" сообщила о временных ограничениях. Под запрет попадут машины тяжелее 3,5 тонны, также возможны кратковременные перекрытия на отдельных участках.

В дни проведения Петербургского международного экономического форума на южной части Западного скоростного диаметра введут ограничения для грузового транспорта. Об этом проинформировала пресс-служба компании "Магистраль Северной столицы" 28 мая.

С 2 по 6 июня на магистрали ожидается повышенная нагрузка из-за проезда транспорта участников ПМЭФ. Ведомство предупредило, что на отдельных участках вероятны кратковременные ограничения, которые будут вводить профильные государственные органы.

Кроме того, в указанные дни на участке ЗСД от набережной Екатерингофки до южной развязки с Кольцевой автомобильной дорогой, включая все съезды и заезды, полностью запретят проезд грузовиков массой более 3,5 тонны. Аналогичное ограничение одновременно введут на участке КАД между Софийской улицей и Ропшинским шоссе.

Водителей попросили учитывать вероятность перекрытий при планировании маршрутов и отслеживать дорожную обстановку с помощью навигационных сервисов. Также рекомендуется следить за сообщениями на табло переменной информации, установленных на ЗСД.

