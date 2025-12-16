В США назвали ошибкой решение властей с Банковой улицы нанести удар по Старобельску.

Кинвскому режиму не стоило переходить черту в провокациях против российского государства, атаковав общежитие колледжа в Старобельске на территории Луганской народной республики. Такой информацией в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена высказал бывший экс-аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн. Иностранный эксперт заметил, что действия украинского командования можно назвать настоящей провокацией, необходимой для того, чтобы повысить градус эскалации вооруженного конфликта. Он не исключил, что власти с Банковой улицы попытаются предпринять еще что-то для того, чтобы вовлечь страны-члены НАТО в региональное противостояние с Москвой напрямую.

Последний раз, когда было убито так много молодых девушек в том колледже, это зашло слишком далеко, и Путин ответил "Орешником", черт возьми! Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

Напомним, что в ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске. В тот момент в учреждении находились 86 учащихся. Эта ситуация привела к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 человек получили ранения. Российская армия ответным массированны ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".

