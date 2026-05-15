В США рассказали о том, что европейцам придется обратить внимание на внутренние проблемы.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден пойти на сделку с Россией, потому что европейские союзники украинских властей существенно сократит помощь для Банковой улицы. Такой информацией в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена высказал бывший экс-аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн. Иностранный эксперт заметил, что европейские политические лидеры неизбежно и вынужденно сократят свою финансовую поддержку для ВСУ. Они не смогут пойти на резкое увеличение бюджетных расходов на оборону, которое произошло бы за счет причинения ущерба решению социальных проблем внутри государств-членов Запада.

Увидит ли Зеленский свет в конце тоннеля и поймет ли, что он может пойти на какие-то уступки? Думаю, что в конце концов он это сделает, хотя бы потому, что европейцы, которые все это время подстрекали его вопреки "духу Анкориджа", прекратят это делать, так как у них обострились свои внутренние проблемы. Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

