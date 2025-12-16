Сбер демонстрирует практическое применение технологии Physical AI в ретейле

Универсальный робот на базе модели Green-VLA уже проходит первые пилотные испытания в X5 — на базе торговой сети "Перекрёсток", а на ПМЭФ-2026 компании подписали соглашение о сотрудничестве в сфере роботизации ретейла.

Центр робототехники Сбера представил новое воплощение технологии Physical AI на базе модели Green-VLA — робота Воркера. Разработка уже тестируется в торговом зале одного из супермаркетов-лаборатории торговой сети и демонстрирует, как единая универсальная модель может адаптироваться под различные робототехнические платформы и прикладные сценарии бизнеса в реальной среде. На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2026)= Сбер и Х5 как лидеры своих индустрий договорились о партнёрстве для проведения первых пилотов.

Соглашение о намерениях подписали старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев и директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Борис Огарков. Документ закрепил совместную работу по развитию прикладной роботизации в ретейле. Сотрудничество направлено на оптимизацию производственной среды и автоматизацию логистических процессов, повышающих эффективность торговой инфраструктуры.

Воркер — следующий шаг в развитии робототехнической линейки Сбера, он продемонстрировал, что разработанная универсальная модель Green-VLA, на базе ГигаЧат, адаптируется под разные воплощения и прикладные задачи, в том числе в сфере промышленности и ретейла. Таким образом единая архитектура Green-VLA может применяться за пределами лаборатории — в реальной бизнес-логистике и на производстве.

Модель Green-VLA поддерживает работу в различных физических воплощениях, как на антропоморфном роботе Грин, так и на универсальном роботе Воркере, гибко адаптируясь под разнообразные производственные задачи. Это позволяет Сберу развивать не отдельных роботов под конкретную задачу, а совершенствовать универсальную технологическую основу физического ИИ (Physical AI), которая уже выходит в прикладные сценарии и начинает приносить пользу бизнесу. Такая технологическая гибкость открывает путь к самым разным прикладным промышленным решениям.

Ключевое преимущество Воркера — способность работать в существующей инфраструктуре клиента. Бизнесу не нужно менять среду под робота: платформа адаптируется к условиям отрасли, конкретному пространству и прикладному сценарию.

Воркер состоит из мобильной платформы и двух манипуляторов, которые могут работать одновременно. Робот легко взаимодействует с предметами средних размеров. Он свободно перемещается по пространству, сам подъезжает к нужной зоне и автономно выполняет типовые операции — например, собирает товары или аккуратно обращается с хрупкими объектами.

Сбер первым в России создал универсального робота для выполнения задач в торговых компаниях. Технология уже проходит проверку в реальной среде: робот трудится в торговом зале. Мы видим, что роботы на базе модели Green-VLA помогают решать насущные задачи сотрудников — работу в ночные смены и в периоды пиковых нагрузок. При этом их воплощение может быть разным: для одних задач бизнеса лучше подходит антропоморфный, для работы в торговом зале — другой. Нашу VLA-модель можно использовать в разных отраслях — это путь к самым разным промышленным прикладным решениям. И уже сейчас компании могут получить отечественного помощника конкретно под свои потребности и задачи, а также усилить команду неутомимым роботом. Для бизнеса это эффективный инструмент оптимизации процессов и масштабирования. Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка

Ретейл сегодня — это отрасль, где скорость внедрения технологий напрямую влияет на качество сервиса и эффективность процессов. Мы видим большой потенциал в развитии роботизированных решений по всей цепочке поставок в торговой сети и рассматриваем нашу работу со Сбером как важный этап внедрения новых технологических инструментов в ежедневную операционную деятельность. Борис Огарков, директор по взаимодействию с органами государственной власти Х5

Фото: пресс-служба Сбера