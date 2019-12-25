Смольный отчитался о выдаче 1 273 квартир очередникам за восемь месяцев 2026 года

Председатель Жилищного комитета Денис Удод заявил, что системная работа районных администраций и своевременное формирование адресных перечней свободных помещений позволяют держать высокий темп.

С начала 2026 года 1 273 семьи петербургских очередников получили квартиры из городского жилищного фонда. Об этом сообщили в Смольном.

Годовой план выполнен более чем на 55 %. Всего на 2026 год запланировано предоставить очередникам 2 325 квартир. В лидерах по исполнению жилищного плана — Кронштадтский, Красносельский, Курортный и Московский районы.В профильном комитете отметили, что с 2024 года в год обращения жилищные вопросы решают дети-сироты, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий и граждане с тяжёлыми хроническими заболеваниями.

Ранее эксперты рассказали о ситуации на рынке петербургской недвижимости весной 2026 года.

Фото: Piter.TV