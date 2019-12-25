Эксперты рассказали о ситуации на рынке петербургской недвижимости весной 2026 года

За последний год стоимость квадратного метра в новостройках Петербурга увеличилась на 26%, что опровергло прогнозы о стабилизации цен.

Весной 2026 года рынок недвижимости Петербурга демонстрирует нестабильность: спрос на квартиры в новостройках снижается, в то время как цены продолжают расти. Эксперты отмечают, что на ситуацию влияет сразу несколько факторов, сообщает spb.aif.ru.

По данным ЦИАН, за последний год стоимость квадратного метра в новостройках Петербурга увеличилась на 26%, что опровергло прогнозы о стабилизации цен. В марте 2026 года средняя цена достигла 338,1 тыс. рублей за квадратный метр, показав рост на 7,5% только за первый квартал. Для сравнения, в других крупных городах России средний рост составил всего 11%, что вывело Петербург в тройку лидеров по темпам подорожания жилья.

По данным Nikoliers, в 2025 году было заключено 37 тыс. договоров долевого участия, что на 16% меньше, чем в 2024 году. При этом изменились и предпочтения покупателей: растет спрос на более компактное жилье. Средний размер сделки составил 39 квадратных метров, а наибольшей популярностью пользовались студии (39% договоров) и однокомнатные квартиры (37%).

Ключевым драйвером рынка остается льготная ипотека, однако с 1 февраля 2026 года вступили в силу новые правила: теперь действует принцип "одна ипотека на одну семью". Это закрыло возможность брать отдельные кредиты на каждого родителя или включать в сделку посторонних созаемщиков.

Новость о грядущих изменениях спровоцировала ажиотаж: до 1 февраля многие стремились оформить ипотеку по старым условиям. Как отметил риелтор Руслан Соешов, спрос был высоким до этой даты, но затем начал снижаться.

"В конце года люди буквально бросились оформлять сделки, которые откладывали годами. Даже сегмент премиальной недвижимости оказался охвачен ажиотажем — клиенты с большими чеками фиксировали выгодные ставки. Это стало локомотивом январских продаж. Однако уже в феврале спрос пошел на спад, хотя цены продолжили расти", — подчеркнул представитель одной из девелоперских компаний.

Также обсуждается введение дифференцированной ставки по льготной ипотеке в зависимости от числа детей в семье. Это может сократить количество семей, имеющих право на льготу, а семьи с одним ребенком могут столкнуться с увеличением стоимости кредита или вовсе потерять возможность участия в программе.

Несмотря на снижение спроса, застройщики не спешат корректировать цены вниз. Это объясняется несколькими причинами:

Рост себестоимости строительства: дорожают материалы, логистика и рабочая сила.

Дорогие кредиты для застройщиков: чем дольше квартира не продается, тем выше расходы на обслуживание займа.

Завершение строительства: в продаже остаются наиболее привлекательные лоты — с панорамными видами и дизайнерскими планировками, которые традиционно дорожают по мере готовности дома.

Таким образом, рынок недвижимости Петербурга находится в состоянии неопределенности: спрос снижается, но цены продолжают расти под влиянием внешних факторов и экономической логики застройщиков.

Фото: Piter.TV