Подросток за рулем Mitsubishi устроил опасную езду в округе Тихвина

Полиция задержала 16-летнего подростка, который устроил опасную езду на иномарке в округе Тихвина. В отношении него составлено три административных протокола по ч. 2 ст. 12.25, ч. 1 ст. 12.7, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 26 мая сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль Mitsubishi Lancer, однако водитель проигнорировал требование и ускорился. Правоохранители организовали преследование машины с включенными специальными светозвуковыми сигналами. Для остановки полицейскими было принято решение о применении табельного оружия: выстрел в колесо заставил лихача встать на улице Новоселов в деревне Сарка. Молодой человек выбежал, но его быстро поймали.

Нарушителем оказался местный житель, студент одного из техникумов Волхова. Парня доставили в отдел и после проведения необходимых проверочных мероприятий передали матери.

Видео: пресс-служба МВД России