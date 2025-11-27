Лихача на Audi остановила стрельба в деревне Глухово
Сегодня, 9:50
Лихача на Audi остановила стрельба в деревне Глухово

Парня привлекли к административной ответственности по ст. 12.1, 12.3, 12.7, 12.15, 12.25 и 19.3 КоАП РФ.

Правоохранители задержали лихача на автомобиле Audi-80, который устроил опасную езду. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Изначально сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить машину на пересечении трасс "Нарва" и "Стрельна — Кипень — Гатчина", но водитель, увеличив скорость, скрылся. Тогда организовали его преследование, и полицейскими было принято решение о применении табельного оружия. Нарушителя поймали у дома 106 в деревне Глухово, за рулем оказался 19-летний житель Ломоносова. По словам молодого человека, он недавно купил иномарку, а документов у него нет. 

Парня привлекли к административной ответственности по ст. 12.1, 12.3, 12.7, 12.15, 12.25 и 19.3 КоАП РФ. Авто помещено на спецстоянку. 

Фото: Piter.TV 

