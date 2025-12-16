Жителей Большой Ижоры доставили домой после снятия режима охранной зоны

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своих соцсетях объявил о завершении режима охранной зоны в посёлке Большая Ижора. Жителей, которые были временно эвакуированы после атаки беспилотника на объект Минобороны, на автобусах доставили домой. Социальные объекты вернулись к обычному графику работы.
В ближайшие дни в посёлке и окрестностях продолжатся проверки лесного массива и пляжей на наличие взрывоопасных предметов. Потенциально опасные зоны огорожены, там будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. Губернатор обратился к жителям с просьбой воздержаться от поездок в район Большой Ижоры в целях безопасности.
Ранее Piter.TV сообщал, что yочью 6 июня над Ленобластью сбили 144 вражеских беспилотника.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все