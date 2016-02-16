Более 140 кг небезопасной рыбы изъяли в Петербурге и Ленобласти за полгода

Просрочка и условия хранения стали главными причинами изъятия рыбы.

По итогам проверок Роспотребнадзора за первое полугодие 2026 года в Петербурге и Ленинградской области из оборота изъяли более 140 кг рыбной продукции, не соответствовавшей требованиям безопасности. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении ведомства.

Специалисты исследовали более 2,2 тыс. проб рыбы и морепродуктов: свыше 1,7 тыс. в Петербурге и более 500 — в Ленобласти. Нарушения выявили по нескольким показателям: несоответствие микробиологическим нормам — в 2% проб, физико-химическим — в 3%, санитарно-химическим — менее чем в 1%, паразитологическим — в 1,3%. ГМО, антибиотиков и радиоактивных веществ в продукции не обнаружили.

В ходе проверок предприятий специалисты выявили нарушения условий хранения, сроков годности и требований техрегламентов. Вся небезопасная продукция объёмом более 140 кг изъята из оборота, нарушители привлечены к административной ответственности.

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