Средняя зарплата в Петербурге вырастет до 170 тысяч рублей к 2029 году

В 2026 году средняя зарплата петербуржцев составит 134,4 тыс. рублей.

Председатель комитета по экономической политике Алексей Зырянов на "нулевых чтениях" бюджета 7 августа представил прогноз роста зарплат в Петербурге. К 2029 году среднемесячная номинальная заработная плата достигнет 169,7 тыс. руб., темп роста составит 108,8%.

С января по май 2026 года зарплата выросла на 10,5% до 128,2 тыс. руб., что на 20 тыс. руб. выше среднероссийского уровня. По итогам 2026 года ожидается 134,4 тыс. руб. (рост 109%). В 2027 году показатель составит 144,3 тыс. руб., в 2028 году — 156 тыс. руб. Инфляция в Петербурге, по прогнозу, снизится с 105,45% в 2026 году до 104,61% в 2027-м и будет держаться на уровне 104% в 2028–2029 годах. В 2025 году средняя зарплата в городе составляла 121,5 тыс. руб.

"Нулевые чтения" в Мариинском дворце провели на неделю раньше, чтобы у депутатов осталось больше времени на предвыборную кампанию перед сентябрьскими выборами.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv