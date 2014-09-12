Два Сапсана и несколько электричек задерживаются из-за обрыва провода

Контактный провод оборвался между Кушелевкой и Пискаревкой в Петербурге.

Вечером 7 августа два скоростных поезда "Сапсан" следуют из Москвы в Петербург с задержкой. Причина — обрыв контактного провода на перегоне между станциями Кушелевка и Пискаревка. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД). Предварительно, неудобства коснулись также нескольких электричек, следующих до Финляндского вокзала.

По информации ОЖД, "Сапсаны" №768 и №770 задерживаются на 30 минут. Компания приносит извинения и принимает меры для сокращения времени ожидания. Актуальную информацию о ходе восстановительных работ можно получить в мобильном приложении РЖД или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00.

Ранее мы сообщили о том, что РЖД оценили экономию в 3,5 трлн рублей от запуска ВСМ.

Фото: Piter.TV