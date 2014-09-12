Новый глава ГУФСИН представлен губернаторам Петербурга и Ленобласти

Беглов и Дрозденко обсудили сотрудничество с новым главой ГУФСИН.

Директор ФСИН России Аркадий Гостев представил нового начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти Александра Федорова. Церемония состоялась 7 августа в режиме видеоконференцсвязи с участием губернатора Петербурга Александра Беглова и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Александр Беглов поздравил Федорова и выразил уверенность, что его опыт поможет быстро включиться в работу и наладить взаимодействие с силовыми и правоохранительными органами региона. Он подчеркнул важность сотрудничества между властями и учреждениями УИС в вопросах безопасности и социальной адаптации осуждённых. Александр Дрозденко также пожелал новому начальнику успехов и отметил значимость взаимодействия ГУФСИН с органами власти двух регионов.

Путин провел рабочую встречу с директором ФСИН.

Фото: Piter.tv