В Петербурге создан Научно-методический совет при Росдетцентре для поддержки педагогов

Новая структура призвана стать связующим звеном между академической наукой и школьными наставниками.

При Российском детско-юношеском центре (Росдетцентр) начал работу новый Научно-методический совет, созданный при поддержке Министерства просвещения РФ. Первое заседание органа состоялось 6 августа 2026 года в Петербурге на конференции "Воспитание созиданием", собравшей более 100 специалистов из России, Южной Осетии и Абхазии.

Сегодня перед системой образования стоит задача не только сохранять лучшие отечественные традиции воспитания, но и формировать научную основу для её дальнейшего развития. Научно-методический совет Росдетцентра объединяет ведущих учёных, исследователей и практиков, чья экспертиза позволит выстраивать современные подходы к воспитательной работе. Особенно ценно, что эта площадка становится пространством профессионального взаимодействия специалистов не только из России, но и наших коллег из Республики Абхазия и Республики Южной Осетии. Такое сотрудничество позволит учитывать современные вызовы, обмениваться эффективными практиками и развивать единое научно-методическое пространство. Убеждён, что решения совета найдут практическое применение в деятельности педагогов и будут способствовать укреплению системы воспитания в интересах подрастающего поколения. Сергей Кравцов, Министр просвещения РФ

Новая структура призвана стать связующим звеном между академической наукой и школьными наставниками. Основными задачами совета определены методологическая поддержка педагогического сообщества, реализация государственной политики в сфере образования и формирование единого научно-методического пространства.

Ключевым направлением работы станет гражданское и патриотическое воспитание. Совет будет заниматься рецензированием современных технологий социализации детей и оказывать экспертную поддержку профильным конкурсам и образовательным проектам. В рамках издательской деятельности орган возьмет на себя наполнение журнала "Новая философия воспитания" и рецензирование научных статей.

Важно помнить, что главной дефиницией является растущий человек – ребёнок. Мы, взрослые, иногда ошибаемся и навязываем молодёжи свой образ жизни. Сейчас идёт век цифровой социализации, и молодым людям придётся расти в иных условиях. Поэтому нужно рассматривать воспитание прежде всего как самовоспитание, самосозидание себя – к этому в Росдетцентре есть потенциал. Виктор Голованов, доктор педагогических наук, профессор, член Научно-методического совета Росдетцентра

Открытие совета является продолжением масштабной программы по развитию института советников директоров по воспитанию. Ранее глава Росдетцентра Александр Кудряшов заявлял, что эти специалисты выступают архитекторами современной воспитательной среды, объединяющими профессиональные компетенции с нравственными ориентирами.

Фото: пресс-служба Росдетцентра