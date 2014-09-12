"Динамо-СПб" сыграет с "Тверью" за возвращение на вторую строчку

Несмотря на текущее десятое место в турнирной таблице, тверской коллектив выглядит опасным соперником – команда одержала три победы в последних трех поединках.

В субботу, 8 августа, петербургское "Динамо" проведет домашний матч на стадионе "Кировец", который станет первым для нового главного тренера Сергея Рыжикова. Соперником выступит футбольная команда "Тверь". Начало встречи в рамках чемпионата запланировано на 14:00.

Подопечным Рыжикова предстоит серьезное испытание. Несмотря на текущее десятое место в турнирной таблице, тверской коллектив выглядит опасным соперником – команда одержала три победы в последних трех поединках. Для петербуржцев эта игра имеет принципиальное значение: временно пропустив вперед "Луки-Энергию", "Динамо" попытается ликвидировать отставание в одно очко уже в этом туре.

Сразу после матча с "Тверью" команду ждет кубковое испытание. Во вторник, 11 августа, "Динамо-СПб" стартует в розыгрыше FONBET Кубка России по футболу. Вновь на поле стадиона "Кировец" (начало в 17:00) соперником петербуржцев станет популярная медийная команда "ФК 10" под руководством Азамата Мусагалиева.

Ранее мы сообщили о том, что спортсменки из "Кристалла" заняли весь пьедестал на женском чемпионате Петербурга по пляжному футболу.

Фото: пресс-служба Динамо-СПб