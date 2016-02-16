В Смольном рассказали, как железная дорога меняет транспортный каркас Петербурга

Дорога является важным налогоплательщиком Северной столицы.

Железная дорога прочно вошла в транспортную систему Петербурга, хотя степень её интеграции пока уступает московской. Однако плоды совместных проектов городских властей и ОАО "РЖД" уже ощущают на себе как автомобилисты, так и пассажиры. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

В первое воскресенье августа Россия отмечает День железнодорожника – старейший профессиональный праздник страны, установленный 130 лет назад, в 1896 году. Он приурочен ко дню рождения императора Николая I, основателя железнодорожного дела в России. Именно с открытия первой магистрали между Петербургом и Царским Селом в 1837 году началось развитие сети, которая сегодня связывает город с агломерацией.

Дорога является важным налогоплательщиком Северной столицы. По данным ОЖД, только за первые четыре месяца 2026 года в бюджет города перечислено 1,8 млрд рублей (за весь прошлый год – 4,7 млрд).

Год назад губернатор Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозёров подписали соглашение о сотрудничестве до 2030 года. Результаты этой работы видны на примере крупных инфраструктурных объектов. В 2022 году был построен путепровод над Пулковским шоссе, что позволило пустить грузовые составы в обход дорог. Как отмечал тогда губернатор, проект стал подарком городу, заложившим инженерную базу на будущее. Это позволило в 2025 году расширить проезжую часть Пулковского шоссе под путепроводом до четырёх полос в сторону площади Победы.

В текущем году завершена надвижка пролётов Цимбалинского путепровода. После расширения до четырёх полос он сможет пропускать до 24 тысяч автомобилей в сутки, а новые габариты обеспечат проход поездов строящейся высокоскоростной магистрали (ВСМ).

Для пассажиров ключевым достижением стало развитие тактового движения. Уже запущен шестой маршрут "Гатчина — Балтийский вокзал", которым только в апреле воспользовались свыше 350 тысяч человек. Всего по итогам 2025 года тактовые электрички перевезли около 40 млн пассажиров (на 7 млн больше, чем годом ранее).

Председатель комиссии ЗакСа по транспорту Алексей Цивилёв отметил, что в первом квартале 2026 года таким транспортом воспользовались почти 9 млн человек. Наибольшим спросом пользуются направления на Павловск, Ораниенбаум, Мельничный Ручей и Гатчину. По словам депутата, это прямой ответ на запрос жителей о быстром транспорте, разгружающем автодороги, и фундамент для полноценной системы наземного метро.

Кроме того, в конце 2025 года была завершена разработка проекта реконструкции участка Левашово – Сертолово. Новая ветка призвана повысить доступность посёлка Песочный, где расположен крупнейший федеральный онкоцентр России.

Фото: Telegram/ АО "СЗППК"