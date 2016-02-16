Какие модели китайских авто выдерживают российские дороги

Абсолютный лидер рейтинга – кроссовер GAC GS8 с минимальным числом гарантийных случаев.

В этом году китайские автомобили занимают более 30% российского рынка. Эксперты выделили модели, которые выдерживают условия нашей страны, пишет портал 110km.ru 7 августа. В расчет брались три параметра: сколько двигатель и трансмиссия проходят до капитального ремонта, качество сборки и антикоррозийная защита, статистика гарантийных обращений.

Абсолютный лидер рейтинга – кроссовер GAC GS8 с минимальным числом гарантийных случаев. На втором месте оказался Tank 500 – рамный внедорожник, самый надежный в своем классе. Третью строчку занял Haval Dargo, отличающийся интеллектуальным полным приводом и проверенной турбированной силовой установкой. За ним в списке неприхотливый кроссовер Changan CS35 Plus, Geely Monjaro, Haval Jolion и Geely Coolray.

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