Эксперты перечислили полезные советы для грибников-автомобилистов

В чащах все тропинки похожи, привычные ориентиры исчезают из вида, а сотовая связь пропадает.

При поездке за грибами или ягодами в лес нередко бывает такое, что по возвращении не получается найти свою машину. В чащах все тропинки похожи, привычные ориентиры исчезают из вида, а сотовая связь пропадает. Полезные лайфхаки для автомобилистов перечислил портал 110km.ru.

Рекомендуется скачать офлайн‑карты: в приложении можно поставить метку на месте стоянки. Встроенный GPS‑модуль продолжает работать автономно, поэтому координаты останутся доступными. Кроме того, есть специальные приложения, созданные для туристов и грибников. Они ведут по треку, который человек прокладывает. Однако на холоде или при постоянной работе GPS батарея телефона садится быстрее. Обязательно возьмите полностью заряженную портативную зарядку.

Также помогают традиционные приемы: перед тем, как уйти вглубь леса, встаньте спиной к авто и с помощью компаса зафиксируйте азимут движения. Нужно будет вернуться строго в противоположную сторону. Еще один практичный подход – держаться вблизи линейных ориентиров. Естественными "нитями" служат дорога, просека или река.

Как не развестись в автопутешествии: мнение экспертов.

Фото: Piter.TV