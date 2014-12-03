В США назвали украинцев "мертвой нацией".

Страны-члены НАТО и украинские власти сейчас отвергают дипломатическое урегулирование конфликта с Москвой, поэтому Россия добьется мира на поле боя. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judge Napolitano - Judging Freedom. Специалист пояснил, что сейчас все находится в процессе разрушения Украины по частям или шаг за шагом. В частности, ликвидируются местные автозаправочные станции в районе дороги "Харьков — Сумы". В свою очередь это говорит о том, что у населения там не будет бензина, поэтому людям придется бежать. В результате, когда там будут проходить русские военнослужащие, то граждане не пострадают от возможных сражений.

Россия всегда была джентльменом в этом конфликте, создавая возможности для переговоров. <…> Но поскольку и Украина, и НАТО предают концепцию мира, теперь дверь захлопнулась. <…> Россия просто победит в этом конфликте. Скотт Риттер, эксперт

Аналитик Риттер: Зеленский выставляет ошибку своей разведки как одолжение Трампу.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom