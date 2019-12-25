Петербуржец пропал в Черногории после концерта группы "Мумий Тролль"

Молодой человек мог мог направиться к популярным горным маршрутам.

Джазовый музыкант загадочно пропал в Черногории 31 июля. Сегодня стало известно, что его поиски завершены, сообщил "КП — Санкт-Петербург".

Молодой человек ушел из дома без паспорта в городе Бар. Перед этим он сообщил, что собирается на концерт группы "Мумий Тролль" в соседнюю Будву. После этого музыкант перестал выходить на связь. В поисковой операции участвовали черногорские спасатели, полиция и волонтеры. Несколько дней они прочесывали побережье с помощью дронов и тепловизоров.

Правоохранители установили, что 21-летний петербуржец мог направиться к популярным горным маршрутам и водопаду в окрестностях Бара. В тех местах его заметили посетители одного из местных кафе. Поисковики предположили, что молодой человек мог оступиться на сложном рельефе местности.

Во вторник поисковую операцию официально остановили. Отец пропавшего россиянина сообщил, что дополнительная огласка о пропаже сына в СМИ больше не нужна. Других комментариев мужчина не дал.

Ранее мы сообщали, что в июне в Петербурге и Ленобласти пропали почти 400 человек.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)