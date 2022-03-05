В июне в Петербурге и Ленобласти пропали почти 400 человек

Найдены живыми 260 жителей, погибли 25 пропавших.

В пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в июне пропал 371 человек. Это на 50 больше, чем в прошлом году.

Найдены живыми 260 жителей, погибли 25 пропавших. Обнаружены родные 36 человек, все еще ищут 26. Кроме того, 24 заявки не подтвердили. В последний день месяца потерялись 19 человек, девять заявок оказались срочными.

Кстати, прямо сейчас у нас вовсю идет обучение новых прозвонщиков и информационных координаторов – людей, без которых немыслим ни один поиск. Пресс-служба ПСО "ЛизаАлерт"

Присоединиться может любой желающий: для этого необходимо заполнить форму по ссылке.

Ранее мы рассказывали о том, что предварительной причиной гибели двух девочек в Туве стало утопление.

Фото: пресс-служба отряда "ЛизаАлерт"