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В июне в Петербурге и Ленобласти пропали почти 400 человек
Сегодня, 12:45
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В июне в Петербурге и Ленобласти пропали почти 400 человек

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Найдены живыми 260 жителей, погибли 25 пропавших.

В пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в июне пропал 371 человек. Это на 50 больше, чем в прошлом году. 

Найдены живыми 260 жителей, погибли 25 пропавших. Обнаружены родные 36 человек, все еще ищут 26. Кроме того, 24 заявки не подтвердили. В последний день месяца потерялись 19 человек, девять заявок оказались срочными. 

Кстати, прямо сейчас у нас вовсю идет обучение новых прозвонщиков и информационных координаторов – людей, без которых немыслим ни один поиск. 

Пресс-служба ПСО "ЛизаАлерт" 

Присоединиться может любой желающий: для этого необходимо заполнить форму по ссылке

Ранее мы рассказывали о том, что предварительной причиной гибели двух девочек в Туве стало утопление. 

Фото: пресс-служба отряда "ЛизаАлерт" 

Теги: лизаалерт, поиски
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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