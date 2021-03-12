Минтранс узаконил 40‑часовую неделю и 45‑часовой отдых для водителей с 1 сентября

Допускается его сокращение до 24 часов при условии обязательной последующей компенсации неиспользованного времени в течение следующих трёх недель.

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу обновлённый порядок режима труда и отдыха профессиональных водителей. Соответствующий приказ № 160 утверждён Министерством транспорта РФ 14 апреля 2026 года и зарегистрирован Минюстом 15 мая. Документ будет действовать до 1 сентября 2032 года.

Нормальная продолжительность рабочей недели, как и прежде, не может превышать 40 часов. При невозможности соблюдения ежедневной или еженедельной нормы работодатель вводит суммированный учёт рабочего времени с учётным периодом один месяц, который может быть увеличен до трёх месяцев по согласованию с представительным органом работников.

Длительность ежедневной смены при суммированном учёте не должна превышать 10 часов. Допускается увеличение до 12 часов при разделении рабочего дня на части с согласия водителя. Для отдельных категорий — таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, связи, теле- и радиоканалов, вахтовиков и водителей руководителей — смена может быть продлена до 12 часов.

При сменах продолжительностью более 4 часов водителям обязаны предоставлять перерыв для отдыха и питания не менее 30 минут и не более 2 часов. Если смена длится свыше 8 часов, возможно предоставление двух перерывов. Время специальных пауз для восстановления сил включается в рабочее время.Еженедельный непрерывный отдых должен составлять не менее 45 часов.

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Фото: Piter.TV