Ольга обогнала Елену в рейтинге самых удачливых женских имён России

Бренд всероссийских государственных лотерей "Национальная Лотерея" обнародовал рейтинг самых удачливых имён россиян по итогам выигрышей от 1 млн руб. Исследование показало, что в женской категории произошла смена лидера по сравнению с 2025 годом – имя Ольга теперь занимает первую строчку, сместив на вторую позицию имя Елена.
В топ-5 женских имён-победителей вошли Ольга, Наталья, Елена, Юлия и Ирина. В мужском рейтинге лидерство сохранилось – второй год подряд самым удачливым признаётся имя Александр. За ним следуют Сергей, Алексей, Андрей и Дмитрий.
Авторы исследования отметили интересную закономерность: самые удачливые имена одновременно являются и самыми распространёнными среди участников лотерей.
Ранее мы сообщали, что житель Пермского края выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа.
Фото: pxhere.com
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