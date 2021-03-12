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Ольга обогнала Елену в рейтинге самых удачливых женских имён России
Сегодня, 19:16
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Ольга обогнала Елену в рейтинге самых удачливых женских имён России

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У мужчин это Александр, Сергей и Алексей, у женщин – Елена, Наталья и Ольга.

Бренд всероссийских государственных лотерей "Национальная Лотерея" обнародовал рейтинг самых удачливых имён россиян по итогам выигрышей от 1 млн руб. Исследование показало, что в женской категории произошла смена лидера по сравнению с 2025 годом – имя Ольга теперь занимает первую строчку, сместив на вторую позицию имя Елена.

В топ-5 женских имён-победителей вошли Ольга, Наталья, Елена, Юлия и Ирина. В мужском рейтинге лидерство сохранилось – второй год подряд самым удачливым признаётся имя Александр. За ним следуют Сергей, Алексей, Андрей и Дмитрий.

Авторы исследования отметили интересную закономерность: самые удачливые имена одновременно являются и самыми распространёнными среди участников лотерей.

Ранее мы сообщали, что житель Пермского края выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа.

Фото: pxhere.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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