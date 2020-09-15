Петербургские хирурги восстановили кисть ребенку

Впереди ожидаются длительное восстановление и разработка мышц.

В Петербурге прошла уникальная операция: хирурги восстановили ребенку кисть. Об этом пишет 19 августа телеканал "Санкт-Петербург".

Изначально даже врачи отговаривали семью от пересадки пальца со стопы. В итоге помог абсолютно не медицинский совет от специалиста.

Мне сказали: вы знаете, материнское сердце вам поможет принять правильное решение, так в итоге получилось. Елена Попадьина, мама пациента

Мальчик родился раньше срока, он весил примерно 1,5 килограмма. У малыша стала развиваться инфекция: в этот момент кровь сгущается и не доходит до конечностей. На большом пальце руки образовался некроз. В результате большой палец ноги пересадили на руку. Хирургическое вмешательство длилось 6,5 часа.

По словам врачей, со временем большой палец хоть и будет отличаться, но все двигательные функции сохранятся. Впереди ожидаются длительное восстановление и разработка мышц.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге пройдет встреча родственников людей с алкогольной зависимостью.

Фото: Piter.TV