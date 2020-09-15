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Петербургские хирурги восстановили кисть ребенку
Вчера, 17:16
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Петербургские хирурги восстановили кисть ребенку

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Впереди ожидаются длительное восстановление и разработка мышц.

В Петербурге прошла уникальная операция: хирурги восстановили ребенку кисть. Об этом пишет 19 августа телеканал "Санкт-Петербург"

Изначально даже врачи отговаривали семью от пересадки пальца со стопы. В итоге помог абсолютно не медицинский совет от специалиста. 

Мне сказали: вы знаете, материнское сердце вам поможет принять правильное решение, так в итоге получилось. 

Елена Попадьина, мама пациента 

Мальчик родился раньше срока, он весил примерно 1,5 килограмма. У малыша стала развиваться инфекция: в этот момент кровь сгущается и не доходит до конечностей. На большом пальце руки образовался некроз. В результате большой палец ноги пересадили на руку. Хирургическое вмешательство длилось 6,5 часа. 

По словам врачей, со временем большой палец хоть и будет отличаться, но все двигательные функции сохранятся. Впереди ожидаются длительное восстановление и разработка мышц. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге пройдет встреча родственников людей с алкогольной зависимостью. 

Фото: Piter.TV

Теги: медицина, операция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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