В Петербурге пройдет встреча родственников людей с алкогольной зависимостью

Специалисты доказали, что участие близких в терапевтической программе всегда повышает эффективность реабилитации зависимого.

В Петербурге стартовала Неделя отказа от алкоголя. В рамках мероприятий проведут акцию для родственников тех, кто страдает зависимостью. Также речь будет идти о злоупотреблении не только спиртным, но и о наркозависимости, сообщили в Смольном.

Специалисты доказали, что участие близких в терапевтической программе всегда повышает эффективность реабилитации зависимого. Поэтому состоится открытая встреча для родственников лиц с зависимостью от психоактивных веществ, ее сможет посетить каждый 18 августа в 18:00 в Городской наркологической больнице на Колпинской улице. Врачи расскажут, как распознать ранние признаки заболевания, поделятся эффективными стратегиями общения, информацией о реабилитационных программах и анонимной помощи в Северной столице, ответят на личные вопросы.

Акция призвана повысить осведомленность о рисках, которые несут алкоголь и наркотики, и сформировать у людей ответственное отношение к собственному здоровью. Александр Беглов, губернатор

В Петербурге действует эффективная система профилактики и лечения алкоголизма: показатели заболеваемости ниже средних по России в два раза. В прошлом году под диспансерным наблюдением врача психиатра-нарколога находились 19 тыс. человек. Для получения консультации можно обратиться по телефону доверия: (812) 714-42-10.

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Фото: Piter.TV