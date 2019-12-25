Обвиняемый в незаконной продаже алкоголя на улице Маршала Захарова ответит перед судом

Общая стоимость спиртного составила порядка 750 тыс. рублей.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего мужчины по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот алкогольной продукции).

По информации надзорного ведомства, в январе прошлого года фигурант приобрел и хранил алкогольную продукцию в круглосуточном магазине на улице Маршала Захарова без необходимой лицензии для дальнейшей реализации. Из незаконного оборота изъяли несколько коробок со спиртными напитками. Их общая стоимость составила порядка 750 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV