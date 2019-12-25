В Тосненском районе Ленобласти пройдет акция "Сохраним лес"

Высадка деревьев состоится в субботу, 26 сентября, с 11:00 до 13:30.

В субботу, 26 сентября, на территории Ленинградской области состоится мероприятие Всероссийской акции "Сохраним лес". Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета по природным ресурсам. Участники соберутся вместе, чтобы посадить новый лесной участок и внести свой вклад в восстановление природных богатств региона.

Акция пройдет в поселке Лисино-Корпус, Учебно-опытное лесничество (Лисинское участковое лесничество), Квартал 206, части выделов 14 и 15. Координаты для GPS-навигатора: 59.427139, 30.662490. Сбор добровольцев запланирован с 10:00 до 11:00 по московскому времени. Сама высадка деревьев продлится с 11:00 до 13:30.

Организаторы берут на себя все основные заботы: посадочный материал, рабочий инвентарь и защитные перчатки будут предоставлены на месте. Участникам рекомендуется выбрать удобную закрытую одежду, непромокаемую обувь и захватить дождевик, так как осенняя погода может быть переменчивой. В качестве поощрения после завершения работ волонтеров ждет горячий обед.

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Фото: пресс-служба Комитета по природным ресурсам Ленобласти