Биолог Павел Глазков рассказал, как бороться с рыжими слизнями на участках в Петербурге и Ленобласти

Слизни активны до самых заморозков, а зиму способны пережить в любом состоянии – взрослые, молодые особи и кладки яиц надежно прячутся в земле.

Известный биолог, автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков бьет тревогу для дачников Петербурга и Лен\области. На участках продолжают активно размножаться гигантские рыжие слизни вида Arion vulgaris. Этот вид осваивает регион уже более десяти лет, уничтожая урожай и разнося болезни.

Родиной вредителя считается юг Франции. В середине прошлого века из-за вырубки лесов под сельхозугодья моллюски лишились привычной пищи – опавших листьев – и переключились на сочные овощи, начав стремительное шествие по планете. Россию они пришли относительно недавно. Часто их ошибочно называют испанскими, однако СМИ путают два разных вида. Настоящие испанские слизни (Arion rufus) имеют другой окрас, тогда как захватчики наших огородов – это именно южные французы Arion vulgaris.

От этих вредителей сложно избавиться:они едят не только капусту и клубнику, но и растительные остатки, фекалии, гниющую бумагу, дождевых червей, улиток-конкурентов и даже птенцов. Среди них распространен каннибализм. В нашей экосистеме у этого вида почти нет естественных хищников. Кроме того, слизни легко переживают холодные зимы и являются гермафродитами (обладают одновременно мужскими и женскими органами). Для размножения им достаточно встретить любую особь своего вида. Обменявшись половыми продуктами, они расползаются откладывать яйца. За сезон одна взрослая особь производит несколько сотен яиц.

Павел Глазков подчеркивает: сейчас, осенью, крайне важно сократить численность вредителей до ухода на зимовку. Слизни активны до самых заморозков, а зиму способны пережить в любом состоянии – взрослые, молодые особи и кладки яиц надежно прячутся в земле. Для борьбы с незваными гостями эксперт советует устанавливать простые приманки: возьмите старые затхлые доски длиной около метра, накройте их такими же старыми тряпками,разложите дольки перезревшего забродившего арбуза и вылейте полстакана темного пива. Устанавливайте 2–3 такие ловушки на каждые шесть соток.Собирать приползших слизней нужно рано утром. Вечером приманку необходимо освежать новой порцией алкоголя и фруктов.

Кроме того, биолог рекомендует тщательно осматривать укромные уголки участка в поисках кладок. Яйца слизней белого цвета, диаметром 2–3 мм, внешне очень похожи на гранулы удобрений. Искать их следует под старыми досками, кучами травы, камнями и кусками шифера. Найденные кладки нужно немедленно уничтожать.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти начался сезон гона лосей.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)