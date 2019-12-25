Росгвардейцы задержали двух петербуржцев, которые хотели проголосовать в нетрезвом состоянии

Они были доставлены в 80-й отдел полиции для составления административных протоколов за мелкое хулиганство.

В Колпинском районе росгвардейцы задержали двух нетрезвых нарушителей общественного порядка. Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел утром 20 сентября.

Мужчины собирались пройти на территорию школы на улице Севастьянова в Колпино для участия в голосовании. Горожане находились в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего их не допустили до выборов. После злоумышленники начали выражаться грубой нецензурной бранью. Тогда сотрудники вневедомственной охраны применили газовый баллончик и наручники.

Одного из задержанных судили за кражу. Они были доставлены в 80-й отдел полиции для составления административных протоколов за мелкое хулиганство.

Ранее мы рассказывали о том, что в Лебяжьем росгвардеец удержал падающего 82-летнего избирателя и вызвал врачей.

Фото: пресс-служба Росгвардии