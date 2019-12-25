Прокуратура потребовала ликвидировать незаконную свалку на Петергофском шоссе

По результатам рассмотрения акта начали приниматься меры к устранению нарушений.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды. На земельном участке на Петергофском шоссе организация допустила складирование отходов. Там хранились покрышки, детали от разборки автотранспорта, полимерный и строительный мусор и другое. Также на объекте организовали стоянку, сообщили в надзорном ведомстве 21 сентября.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора ООО "Специализированный застройщик "Петергофстрой". По результатам рассмотрения акта начали приниматься меры к устранению нарушений.

Ранее мы рассказывали о том, что Роспотребнадзор вынес предостережение администрации Выборгского района из-за скопления мусора у станции Озерки.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга